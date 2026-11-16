Lastwagenunfall auf A3 - Richtung Frankfurt voll gesperrt

Weibersbrunn (dpa/lby) - Wegen eines Lastwagenunfalls auf der Autobahn 3 bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) ist die Fahrbahn in Richtung Frankfurt derzeit voll gesperrt. Nach Angaben der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg wird die Vollsperrung wegen Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen bis zum Mittag bestehen.

Nach Angaben eines Sprechers der Polizei ist eine Umleitung ab der Anschlussstelle Weibersbrunn eingerichtet und ausgeschildert. Dort werden Fahrzeuge über Laufach zur Anschlussstelle Hösbach umgeleitet. Durch die Umleitung verzögert sich die Fahrt einer Schätzung des Sprechers zufolge derzeit um rund 30 Minuten. Wenn der Berufsverkehr anläuft, solle man eher mit einer Stunde Verzögerung rechnen.

Mehrere Hundert Liter Kraftstoff auf Fahrbahn

Nach Angaben der Kreisbrandinspektion krachte ein Lastwagen in der Nacht in Fahrtrichtung Frankfurt wegen eines geplatzten Reifens an der Zugmaschine in die Mittelleitplanke. Der Auflieger sei ausgehebelt worden und seitlich auf der Leitplanke zum Liegen gekommen. Verletzt worden sei niemand. Der Fahrer verließ sein Fahrzeug den Angaben zufolge selbstständig.

Die Autobahn 3 war zunächst in beide Richtungen voll gesperrt, da mehrere Hundert Liter Kraftstoff aus dem beschädigten Lastwagentank auf die Fahrbahn liefen. Außerdem seien Trümmerteile rund 400 Meter weit auf beiden Fahrbahnen verteilt gewesen. Der Lastwagen soll samt Auflieger mit einem Mobilkran geborgen und die restliche Ladung auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden.

Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Würzburg könne mittlerweile über zwei Fahrstreifen an der Einsatzstelle vorbei befahren werden, heißt es. Die Fahrtrichtung Frankfurt bleibt wegen der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen den Angaben zufolge bis in die Mittagsstunden voll gesperrt.