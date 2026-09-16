Gwinn an Oberdorf: «Weißt, wie sehr ich an dich glaube!»

München (dpa) - Das Verletzungspech von Lena Oberdorf geht auch deren Nationalmannschafts- und Vereinskollegin Giulia Gwinn nahe. Nach zwei Kreuzbandrissen muss die Mittelfeldspielerin des FC Bayern derzeit wegen einer Entzündung und Flüssigkeit im Knie erneut pausieren. DFB-Kapitänin Gwinn spricht der 24-Jährigen nun mit rührenden Aussagen Mut zu. «Liebe Obi, du weißt, wie sehr ich an dich glaube!», sagte Gwinn der «Bild»-Zeitung.

Oberdorf hatte zuletzt mit zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga ein Comeback gegeben und dabei schon unter anderem ein Tor von Klara Bühl aufgelegt. Wie lange sie nun ausfällt, das ist offen. Trainer Jose Barcala meinte zuletzt, die Blessur sei eine Reaktion auf die beiden Kreuzbandrisse, aber nicht schlimm. Du hast in den zwei Spielen, in denen du zurück warst, mit einem Traum-Assist auf Klara ganz schnell wieder gezeigt, wo du hingehörst, und ich kann es kaum erwarten, das wiederzusehen», sagte Gwinn.

Gwinn: «Schauen, dass sie ihr Lächeln nicht verliert»

Die Abwehrspielerin - die ebenfalls schon mehrmals verletzt ausgefallen war - erzählte, wie sie ihre Teamkollegen aufmuntern wolle. «Wir halten sie bei Laune und schauen, dass sie ihr Lächeln nicht verliert», erzählte Gwinn. «Mich hat das Team immer aufgefangen, die Menschen um einen herum. Gerade, wenn es in der Reha mal schwierige Tage gab. Bei ihr ist es keine Verletzung in dem Sinne, aber es kann natürlich zäh sein für den Kopf. Da ist es wichtig, Leute um sich herum zu haben, die ihr ein gutes Gefühl geben und es kaum erwarten können, dass sie wieder da ist.»