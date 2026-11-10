Habeck hält Aigner für eine sehr gute Wahl

Berlin (dpa) - Der ehemalige Grünen-Vorsitzende und Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck hält die Nominierung der CSU-Politikerin Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin für eine gute Wahl. «Das scheint mir so zu sein», sagte Habeck in der ARD-Sendung «Maischberger» auf eine entsprechende Frage.

Es sei schon lange her, dass er Aigner getroffen habe. Habeck verwies darauf, dass Aigner Bundeslandwirtschaftsministerin zu einem Zeitpunkt war, als er als Agrarminister in Schleswig-Holstein gearbeitet hatte. «Da war das eine sehr nette, gute Zusammenarbeit. Menschlich also besser als vieles, was ich danach erlebt habe», betonte Habeck. Er fügte hinzu: «Insofern kann ich nur sagen: viel Fortune. Und ich glaube, es wird eine sehr gute Wahl.»

CDU und CSU haben Aigner für das höchste Staatsamt nominiert, die SPD und auch die Grünen-Führung haben eine Zustimmung zu Aigner empfohlen. Aigner hatte sich am Dienstag den Fraktionen von Union wie auch SPD und Grünen vorgestellt. Für die Wahl Aigners in der Bundesversammlung am 30. Januar zeichnet sich damit eine breite Mehrheit ab.