Nouripour über Aigner: «Ich kann mich nur freuen»

Berlin (dpa) - Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour ist hocherfreut über die Nominierung der CSU-Politikerin Ilse Aigner als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt. «Ich schätze sie sehr», sagte Nouripour in der ZDF-Sendung «Markus Lanz». «Ich kann mich nur freuen», fügte er hinzu. Er kenne Aigner sehr lange, betonte Nouripour und verwies auf eine gemeinsame Zeit im Haushaltsausschuss des Bundestages.

Berufliche Überschneidungen hatte auch der ehemalige Grünen-Vorsitzende Robert Habeck mit Aigner. In der ARD-Sendung «Maischberger» verwies der einstige Vizekanzler darauf, dass Aigner Bundeslandwirtschaftsministerin zu einem Zeitpunkt war, als er als Agrarminister in Schleswig-Holstein gearbeitet hatte. «Da war das eine sehr nette, gute Zusammenarbeit. Menschlich also besser als vieles, was ich danach erlebt habe», betonte Habeck. Er fügte hinzu: «Insofern kann ich nur sagen: viel Fortune. Und ich glaube, es wird eine sehr gute Wahl.»

GdP setzt auf Unterstützung Aigners für die Polizei

CDU und CSU haben Aigner für das höchste Staatsamt nominiert, die SPD und auch die Grünen-Führung haben eine Zustimmung zu Aigner empfohlen. Aigner hatte sich am Dienstag den Fraktionen von Union wie auch SPD und Grünen vorgestellt. Für die Wahl Aigners in der Bundesversammlung am 30. Januar zeichnet sich damit eine breite Mehrheit ab.

Erfreut über die Personalie Aigner ist auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Deren Chef Jochen Kopelke sagte bei «Markus Lanz», mit dem jetzigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier habe man immer einen Unterstützer der Polizeiarbeit gehabt. Das werde mit Ilse Aigner genauso sein. Kopelke nannte Aigner eine «fantastische Politikerin».