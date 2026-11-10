Philosoph Precht: KI bedroht die Neugier der Kinder

Passau (dpa/lby) - Der Schriftsteller und Philosoph Richard David Precht (61) sieht in Künstlicher Intelligenz eine Gefahr für die Bildung der Kinder und das Ende jeglicher Neugier. «Wenn wir mit einer Informationsquelle konfrontiert sind, die uns alle unsere Fragen beantwortet - von jungen Jahren an -, wird irgendwann keine richtige Neugier mehr entstehen», sagte Precht am Abend in Passau. Neugier sei da, eben weil es auf viele Fragen keine Antworten gebe.

Neugier sei eine intrinsische Motivation, die dazu führe, sich immer tiefer in ein Thema reinzugraben. «Jetzt kommen junge Menschen in eine Welt, die ein Frage-und-Antwort-Spiel ist. Ich stelle eine Frage, ich kriege sofort eine Antwort.» Es dürfte wahnsinnig schwer sein, «die Neugier zu erhalten und zudem die Illusion des Verstehens zu besiegen». Denn die Tatsache, eine Information zu bekommen, bedeutet noch nicht, etwas wirklich begriffen zu haben, so Precht. Der Prozess des Verstehens lebe davon, sich mit Menschen über Dinge auszutauschen und verschiedene Quellen zurate zu ziehen.

Verlust von Kulturtechniken

Dieser Prozess habe nur reifen können, «solange wir nicht jederzeit in jedem Moment auf jede Frage eine Antwort hatten». In der Bildung gebe es heute schon das Problem, dass «Kinder nicht mehr verstehen, wozu sie etwas lernen sollen», mahnte Precht an. Sie müssten nur noch elementar lesen lernen, dass sie die Antworten der KI verstehen.

Kinder müssten heute keine Noten mehr lesen, um komponieren zu können. Sie müssten nicht mehr malen lernen, weil auch das die KI mache. Prechts Fazit: Diese über Tausende von Jahren entwickelten Kulturtechniken würden für die junge Generation beliebig. Sie seien nur noch «Knopfdruckzeug». Das komme einer totalen Entwertung gleich.

In Passau wurde Richard David Precht ebenso wie der Maler Markus Lüpertz und die Leiterin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner, mit dem «Menschen in Europa»-Kunst-Award der Mediengruppe Bayern ausgezeichnet.