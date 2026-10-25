Haftbefehl nach Hotelbrand in Aschheim erlassen

Aschheim (dpa/lby) - Nach dem Brand in einem Hotel in Aschheim bei München hat ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen einen 27-Jährigen erlassen. Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch in einem Büro im Erdgeschoss ausgebrochen, rund 130 Gäste mussten ihre Zimmer verlassen. Der Mann steht im Verdacht, den Brand vorsätzlich gelegt zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Polizisten nahmen ihn am Donnerstag an seiner Wohnung in München vorläufig fest. Am Freitag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Bei dem Feuer wurden zwei Büroräume erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Wegen der starken Rauchentwicklung konnten die Gäste nicht in ihre Zimmer zurückkehren und wurden in umliegenden Hotels untergebracht. Verletzt wurde niemand.