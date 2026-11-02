HBO wirbt mit «Harry Potter»-Weihnachtsmarkt für Serie

München (dpa/lby) - München bekommt einen «Harry Potter»-Weihnachtsmarkt. Vom 28. November bis 6. Dezember will der Streaminganbieter HBO Max auf der Praterinsel für magische Stimmung sorgen. Der Grund: Werbung. Schon vor dem Streamingstart am 25. Dezember könnten Besucherinnen und Besucher in die Welt der neuen Serie «Harry Potter und der Stein der Weisen» eintauchen, teilte HBO mit.

«Harry Potter»-Kulinarik

Der Streamingdienst plant nach eigenen Angaben eine «festliche Erlebniswelt», «ganz im Look der neuen Serie». Rund zehn Buden sollen auf der Praterinsel entstehen. Neben Fotomotiven werde es auch Speisen geben, inspiriert von «Harry Potter», hieß es. Ob es auch heißes Butterbier gibt? Das wird noch nicht verraten.

Die Serie beruht auf der weltberühmten Fantasy-Romanreihe von Joanne K. Rowling. In den Hauptrollen spielen unter anderem Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermine) und Alastair Stout (Ron Weasley).

Kinoreihe mit Starpower

Da es bereits eine gefeierte «Harry Potter»-Kinoreihe gibt, sind viele Fans skeptisch, ob die Neuauflage an die acht Filme heranreichen kann. Schließlich zeigen sie ikonische Kinomomente und eine beeindruckende Riege großartiger Schauspieler - Daniel Radcliffe, Emma Watson, Maggie Smith, Alan Rickman, Helena Bonham Carter und viele andere.