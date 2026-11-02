Herzog, Violinistin und Regisseur – 48 neue Verfassungsorden

München (dpa/lby) - Der Landtag ehrt dieses Jahr unter anderem Franz Herzog von Bayern und Violinistin Anne-Sophie Mutter mit dem Bayerischen Verfassungsorden. Zu den 48 Geehrten zählen zudem die Kammersängerin Diana Damrau sowie die Kabarettisten Volker Heißmann, Martin Rassau und Luise Kinseher, wie der Bayerische Landtag mitteilte.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner sagte, die ausgewählten Persönlichkeiten stünden «seit Jahren glaubhaft für die Werte unserer Verfassung». Die CSU-Politikerin wird die Orden am 3. Dezember im Maximilianeum überreichen.

Ehrung auch für Journalisten, Sportler und Forscher

Ebenfalls einen Verfassungsorden sollen demnach die Ärztin und Medizinjournalistin Marianne Koch, die Filmregisseurin und Autorin Doris Dörrie, der Komponist Harold Faltermeyer, der Regisseur Marcus H. Rosenmüller und die Historikerin Mirjam Zadoff erhalten.

Zu den weiteren Geehrten gehören unter anderem Journalisten, Politiker, Forscher, Menschen aus der Kunst- und Kulturszene sowie Spitzensportler, darunter die Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl und der Nordische Kombinierer Johannes Rydzek.