Holetschek: Aiwanger «war immer nah bei den Menschen»

München (dpa/lby) - Nach dem überraschenden Tod von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat der Fraktionschef der CSU im Landtag, Klaus Holetschek, dessen Einsatz für Bayern und die Menschen im Freistaat gewürdigt. «Er hinterlässt eine Lücke in der bayerischen Politik, die so schnell nicht zu schließen sein wird», schrieb Holetschek auf der Plattform X.

«Oft war er streitbar in der Sache, aber er war immer nah bei den Menschen. Das hat ihn ausgezeichnet und sein politisches Wirken geprägt.» Dabei sei Aiwanger ein «Bayer mit Ecken und Kanten» gewesen. Einer, der sich nie damit begnügt habe, innerhalb bekannter Grenzen zu denken, schrieb Holetschek. Zwar habe man nicht in allem übereingestimmt, hinter allem Politischen sei aber ein Mensch gestanden, der Bayern mit echtem Herzblut gedient habe.