IOC-Frist abgelaufen: Münchens Gegner im Olympia-Rennen fix

Berlin (dpa) - Im Rennen um Olympia und Paralympics 2036 bleibt es nach Ablauf der IOC-Frist bei sechs Konkurrenten für die Münchner Bewerbung. Es habe sich kein weiterer Interessent gemeldet, teilte das Internationale Olympische Komitee mit. Damit muss München sich mit Budapest und Istanbul sowie den Kandidaturen aus Katar, Indien, Südkorea und Südafrika messen.

«Das ausgeprägte Interesse an der Ausrichtung der Olympischen Spiele 2036 zeigt, dass Länder weltweit den dauerhaften sozialen und wirtschaftlichen Wert erkennen, den die Spiele für die jeweiligen lokalen Gemeinschaften haben können», zitierte das IOC die Vorsitzende der Auswahl-Kommission, Kolinda Grabar-Kitarović.

Voraussichtlich im kommenden März entscheidet das IOC, welcher der Kandidaten in die nächste Verfahrensphase vorrückt, den sogenannten «Strategischen Dialog». Im Dezember 2028 wählt die Dachorganisation dann einen oder mehrere bevorzugte Gastgeber für den «Zielgerichteten Dialog» aus, ehe Mitte 2029 bei einer Generalversammlung der Ausrichter für 2036 bestimmt wird. Sollte Europa nicht zum Zuge kommen, würde München für 2040 oder 2044 erneut antreten.