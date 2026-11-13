Kabarettist Krebs: Aiwanger kehrt womöglich auf Bühne zurück

München (dpa/lby) - Kabarettist Wolfgang Krebs - bekannt durch seine Politiker-Parodien etwa in der BR-Fernsehsendung «quer» - will eines Tages vielleicht noch einmal in die Rolle des überraschend gestorbenen Hubert Aiwanger schlüpfen. «Aiwanger wird möglicherweise - der Pietät halber mit einigem zeitlichen Abstand - auf die Bühne zurückkehren», sagte Krebs im Interview der Mediengruppe Bayern.

Aiwanger sei der «Franz Josef Strauß der Freien Wähler», und auch der vor 38 Jahren gestorbene CSU-Politiker werde von Kabarettisten immer noch dargestellt, führte Krebs aus. «Gleichwohl: Im Moment ist die Aiwanger-Perücke in der Schachtel und wird dort eine Zeit lang bleiben», sagte Krebs.

«Mensch Hubert Aiwanger war ein Pfundskerl»

«Wir haben uns tatsächlich gut gekannt. (...) Und auch, wenn ich mit ihm politisch nicht immer einer Meinung war: Der Mensch Hubert Aiwanger war ein Pfundskerl. Immer freundlich, immer offen und immer bereit zu Frotzeleien auf Augenhöhe», erzählte Krebs. Auch habe er Aiwanger zu verdanken, dass er am 30. Januar Teil der Bundesversammlung sein werde, «die in Berlin Ilse Aigner zur Bundespräsidentin wählt». Krebs sagte weiter über Aiwanger: «Ich weiß, dass er Ilse Aigner sehr geschätzt hat und sehe das ein wenig als einen letzten Auftrag von ihm.»

Aiwanger war im Alter von 55 Jahren überraschend gestorben. Der bayerische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident war am 4. November leblos in seinem Zimmer in einem Berliner Hotel gefunden worden.