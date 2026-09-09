Kurze Flucht: Ausgebüxtes Känguru wieder eingefangen

Kirchheim am Ries (dpa) - Nach seiner Flucht aus einem privaten Gehege ist ein ausgebüxtes Känguru am Rand der Schwäbischen Alb laut Polizei wieder eingefangen worden. Die Besitzer hatten am Morgen bemerkt, dass das Känguru verschwunden war und hatten die Beamten alarmiert. Das Tier hatte sich unter anderem in einem Wald nahe einer Landstraße bei Kirchheim am Ries im Ostalbkreis aufgehalten. Zwischenzeitlich war auch die Polizei in dem Waldstück nahe der bayerischen Grenze im Einsatz.

Da sich der Ausreißer jedoch im Wald aufhielt und keine Straßen betroffen waren, zogen die Beamten nach einiger Zeit wieder ab. Unklar ist noch, wie das Zwerg-Känguru gefangen werden konnte.