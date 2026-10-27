Kameraalarm führt Polizei zu mutmaßlichem Seriendieb

Furth im Wald (dpa) - Ein mutmaßlicher Seriendieb, der in Furth im Wald (Landkreis Cham) mehrfach unversperrte Autos durchsucht hat, sitzt in Untersuchungshaft. Ein DNA-Abgleich im September hatte noch keine ausreichenden Beweise geliefert - nun führte eine private Videoüberwachung zu seiner Festnahme, wie die Polizei mitteilte.

Demnach registrierten die Beamten seit Mitte August eine Häufung von Diebstählen aus unverschlossenen Pkw im Stadtgebiet, bei denen teils auch Bargeld entwendet wurde. Nach einer vorübergehenden Festnahme im September und einer anschließenden Freilassung mangels hinreichender Beweise flammten die Taten im Oktober wieder auf.

Der 46-jährige Verdächtige war laut Polizei am Montag auf frischer Tat ertappt worden, nachdem der Alarm einer Überwachungskamera Anwohner gewarnt hatte. Eine Streife nahm den Mann noch in Tatortnähe fest. Ein Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg Haftbefehl.