Karrierecenter der Bundeswehr mit Farbbeuteln attackiert

München (dpa/lby) - Mit Farbbeuteln und einer stinkenden Flüssigkeit haben Unbekannte ein Karrierecenter der Bundeswehr in München attackiert. Die Ermittler gehen derzeit von Tätern aus dem linken Spektrum aus. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Menschen sollen in der Nacht zu Montag das Gebäude mit Farbe beschmiert und eine Fensterscheibe am Hintereingang eingeschlagen haben. Durch das kaputte Fenster warfen die Täter nach bisherigen Erkenntnissen eine Plastikflasche mit einer beißend riechenden Flüssigkeit in das Gebäude. Der Geruch breitet sich demnach im Erdgeschoss aus.

Ein Anwohner hörte das Klirren der Fensterscheibe und rief die Polizei. Er soll gesehen haben, wie sieben Menschen von dem Karrierecenter in Richtung Olympiapark gingen. Das Kommissariat 43 der Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten dort befassen sich konkret mit politischen Straftaten aus dem linken Spektrum.

Das Karrierecenter der Bundeswehr München ist eine Anlaufstelle für Menschen, die sich für eine militärische oder zivile Karriere bei der Bundeswehr interessieren. Die Bundeswehr hat gut ein Dutzend Karrierecenter im ganzen Bundesgebiet. Neben der Ausbildungsberatung werden dort auch Einstellungstests durchgeführt und die Zentren sind zuständig für die Betreuung von Reservisten.