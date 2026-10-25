Kein Zoma, kein Tor: Nürnberg hadert nach erster Niederlage

Nürnberg (dpa/lby) - Nürnbergs Fußballer standen Arm in Arm vor der Kurve und ließen sich feiern, manche der Profis hüpften gar wie die Fans auf und ab. Das Kuriose daran: Der «Club» hatte gerade sein Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 0:1 (0:0) verloren und die erste Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert.

Durch die dritte sieglose Partie in Serie wuchs der Rückstand auf Spitzenreiter Hertha BSC auf sieben Punkte an. Erstmals in dieser Spielzeit blieben die Franken ohne Torerfolg. Rein ergebnistechnisch bot das Topspiel also gar keinen Grund zur Freude.

Und dennoch war an dem herbstkalten Samstagabend kaum Frust oder gar Wut zu spüren bei Spielern, dem Trainer und den Anhängern des FCN. «Eigentlich haben wir ein Superspiel gemacht», fand Stürmer Piet Scobel. «Wir haben uns echt viele Chancen rausgespielt und auch nicht so viel zugelassen.» Den entscheidenden Treffer köpfte FCK-Joker Erencan Yardimci (58. Minute).

Zoma mit Armschlinge

Auch Trainer Miroslav Klose meinte, dass sich seine Mannschaft einzig die Chancenverwertung vorwerfen lassen müssen. 27 Nürnberger Torschüsse registrierten die Statistiker, dazu fast zwei Drittel Ballbesitz. «Wir müssen dieses Spiel nicht verlieren», haderte FCN-Offensivlenker Julian Justvan.

Just im ersten Match ohne den verletzten Toptorjäger Mohamed Ali Zoma sprang kein Tor heraus für die zweiterfolgreichste Offensive der Liga. Der italienische Nationalspieler musste nach seiner Schulteroperation, die ihn bis ins neue Kalenderjahr ausbremst, tatenlos und mit Armschlinge von der Seite aus zusehen, wie seine Teamkollegen an den FCK-Abwehrkünstlern um den herausragenden Keeper Julian Krahl scheiterten. Vor allem dessen Glanzparade gegen einen Schlenzer von Rayan Ghrieb in den Winkel war phänomenal (23.).

«Wenn man mit Momo spielt, hat man natürlich immer das Gefühl, dass er aus dem Nichts eine Aktion haben und mal zwei, drei Leute stehen lassen kann und ein Tor schießt», schilderte Scobel. «Dieses Gefühl fehlt natürlich ein bisschen.»

Klose: «Haben Spieler mit anderen Qualitäten»

Zomas Fehlen soll aber nun nicht für einen dauerhaften Knick in der Saison sorgen. Das betonten alle Nürnberger Protagonisten. «Ich glaube, man hat schon gesehen, dass wir Momos Qualitäten vielleicht nicht ganz, aber anders kompensieren können», meinte Justvan.

Dem stimmte Klose zu. «Wir haben Spieler mit anderen Qualitäten. Die haben wir nicht so ins Spiel bringen können. Aber ich bin überzeugt, wenn die ein, zwei Spiele im Team sind und mehr der Fluss da ist und Sicherheit bei den Spielern, dann werden die schon auch einen Unterschied machen können.»

Nun im Pokal als Underdog gegen Leverkusen

Einfach werden die Aufgaben nicht: Am Mittwoch geht es im DFB-Pokal zum formstarken Bundesligisten Bayer Leverkusen. Am Sonntag geht es auf St. Pauli wieder um Liga-Punkte. Was die Nürnberger Fans dem Team mit auf den Weg gaben, verriet Scobel: «Wenn wir weiterhin so viel Intensität reinstecken, dann werden wir auch dafür belohnt. Wir sollen einfach so weitermachen.»