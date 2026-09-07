Kinder im Kofferraum: Polizei stoppt Auto bei Grenzkontrolle

Ruhstorf (dpa/lby) - Mit mehreren Kindern im Kofferraum hat die Bundespolizei ein Auto auf der A3 nahe der Grenze zu Österreich gestoppt. Obwohl das Auto nur acht Sitzplätze hatte, sollen in dem Fahrzeug elf Menschen gesessen haben – darunter auch sechs Kinder, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten zogen den Wagen an einer festen Kontrollstelle bei Ruhstorf (Landkreis Passau), wenige Kilometer hinter der Grenze, aus dem Verkehr. Einige der Kinder sollen auf dem Boden sowie im Kofferraum des Wagens gesessen haben und nicht angeschnallt gewesen sein. Auch Kindersitze gab es nicht.

Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt mit dem Wagen. Wie die Reisegruppe schlussendlich von der Kontrollstelle wieder wegkam, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.