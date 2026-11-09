Klöckner: Aigner kann dem Land neue Orientierung geben

Berlin (dpa) - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat die Nominierung der CSU-Politikerin Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin als gutes Signal für Deutschland begrüßt. Die Präsidentin des Bayerischen Landtags verbinde große politische Erfahrung mit Bodenständigkeit und großer menschlicher Zugewandtheit, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage.

«Mit ihrer offenen, unverstellten Art kann sie unterschiedliche Lager zusammenführen und auch jene erreichen, die dem Staat und seinen Institutionen mit Skepsis und teils Ablehnung begegnen. Als Kandidatin bringt sie damit das Nötige mit, um unserem Land als Bundespräsidentin neue Orientierung zu geben.»

Klöckner wies darauf hin, dass bei einer Wahl Aigners im kommenden Jahr erstmals die beiden höchsten Staatsämter von Frauen besetzt wären. «Wir haben lange dafür gebraucht. Umso mehr wäre es ein gutes Zeichen gesellschaftlicher Normalität», sagte die Bundestagspräsidentin, die am 30. Januar die Bundesversammlung leiten wird. Sie sagte zu, einen ordnungsgemäßen Ablauf sicherzustellen.