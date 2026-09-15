Kollision mit Lkw - Autofahrer stirbt bei Heroldsberg

Heroldsberg (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B2 in der Nähe von Heroldsberg (Kreis Erlangen-Höchstadt) ist ein 71 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Das Fahrzeug des Mannes kollidierte beim Überholen eines Wagens frontal mit einem Lkw auf der Gegenfahrbahn, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.

Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf - der Pkw und das Führerhaus des Lastwagens brannten aus. Der 39 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb nach Angaben der Polizei bei dem Unfall unverletzt und befreite sich aus seinem Fahrzeug.

Die B2 ist im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt. Der Verkehr werde entsprechend umgeleitet, so die Polizei. Die Beamten ermitteln zum Unfallgeschehen, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.