Kultur läuft Sturm gegen Kürzungspläne in Nürnberg

Nürnberg (dpa/lby) - Die Kulturszene in Nürnberg protestiert gegen die geplanten Einsparungen im Stadthaushalt. Die Kürzungen treffen zahlreiche Einrichtungen, die Kunsthalle und drei Kulturläden sollen komplett schließen. Ein Bündnis will kommende Woche während der Stadtratssitzungen, bei denen über die Sparpläne abgestimmt werden soll, auf die Straße gehen. Unter anderem ist am Donnerstag eine Menschenkette um das Rathaus geplant.

Der Förderverein für die Kunsthalle Nürnberg kritisierte die geplante Schließung des Museums für zeitgenössische Kunst als zu kurzfristig gedacht. «Es ist ein Haus für Nürnberg, aber eben auch für Bayern und für Deutschland», sagte die Vorsitzende des Vereins, Stephanie Oschmann, dem Radiosender Bayern 2. Die Schließung werde insbesondere auch die Nachwuchsarbeit treffen.

Öffentlicher Nahverkehr ebenfalls betroffen

Der Rotstift setzt zudem bei den überregional bekannten Musikfestivals Bardentreffen und Klassik Open Air an. Beim Bardentreffen soll im kommenden Jahr das Budget zusammengestrichen werden, das Klassik Open Air nur noch alle zwei Jahre stattfinden.

Das Bündnis «unkürzbar Mittelfranken» kritisiert, dass die Kürzungen vor allem Kultur, Soziales, Veranstaltungen und den öffentlichen Nahverkehr betreffen. So solle der Fahrplan von Bussen, U-Bahnen und Straßenbahnen ausgedünnt werden, während der millionenschwere Ausbau des Frankenschnellwegs unangetastet bleibe, hieß es.