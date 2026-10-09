Landratsamt bleibt nach Schüssen auf Mitarbeiter geschlossen

Berngau (dpa) - Nach einer Waffenkontrolle in der Oberpfalz mit zwei getöteten Behördenmitarbeitern bleibt das Landratsamt Neumarkt am Freitag für Besucher geschlossen. Dies betreffe auch alle Außenstellen, wie die Behörde mitteilte. «Wir bitten um ihr Verständnis», hieß es mit Blick auf die «schrecklichen Ereignisse von Berngau, bei der eine Kollegin und ein Kollege ihr Leben verloren».

Am Donnerstagnachmittag waren eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter des Landratsamtes bei einer Routinekontrolle eines registrierten Waffenbesitzers in Berngau getötet worden - mutmaßlich von dem Mann, den sie kontrollieren sollten. Die Hintergründe sind bisher unbekannt. Der Verdächtige konnte festgenommen worden. Warum die Kontrolle derart eskalierte, ist noch unklar. Die Ermittler haben bisher nicht mitgeteilt, ob der 60-Jährige, der bei der Festnahme am Bein verletzt wurde, schon befragt werden konnte.

Landratsämter organisieren und beaufsichtigten viele öffentliche Aufgaben im Landkreis und sind Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger aus den kreisangehörigen Gemeinden, etwa bei Fragen zu Abfallwirtschaft, Kreisstraßen, öffentlichem Nahverkehr, Schulen, sozialen Hilfen und Gesundheitsversorgung.