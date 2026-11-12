Landtag ehrt Aiwanger mit Schweigeminute

München (dpa/lby) - Der Bayerische Landtag hat den vor gut einer Woche plötzlich verstorbenen Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger mit einer Schweigeminute geehrt. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) würdigte den langjährigen Freie-Wähler-Vorsitzenden als Vollblutpolitiker durch und durch, als Gesicht Bayerns und seiner Partei, als leidenschaftlichen politischen Streiter: «Mit Hubert Aiwanger verliert Bayern, verliert Deutschland, verlieren wir eine prägende Gestalt der Politik, einen beherzten Kämpfer für Freiheit und Demokratie.» Vor Aiwangers leerem Platz auf der Regierungsbank waren ein Foto, eine Kerze und Blumen aufgestellt.

Aiwanger war am Mittwoch vergangener Woche leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. An diesem Samstag soll er mit einem großen Trauerstaatsakt im Münchner Liebfrauendom geehrt werden.

Aigner: Aiwanger hinterlässt übergroße Lücke

Aiwanger sei mit nur 55 Jahren mitten aus dem Leben gerissen worden, sagte Aigner. «Wir können es wirklich alle noch nicht fassen. Es scheint unwirklich, aber es ist die bittere Wahrheit. Wir trauern und Bayern trauert.» Aiwangers Tod hinterlasse eine nicht zu füllende Lücke bei seinen Liebsten, in der Familie, eine übergroße Lücke im Parlament, in der Staatsregierung, in seiner Partei, in Bayern. Aigner erinnerte daran, dass es das erste Mal seit dem Tod des ehemaligen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß vor 38 Jahren sei, dass ein aktives Mitglied der Staatsregierung im Amt starb.

Aiwanger habe die Freien Wähler zu der politischen und gesellschaftlichen Kraft geformt, die sie heute seien. Er sei unermüdlich gewesen und immer nahe bei den Menschen, sagte Aigner. Und auch wenn man nicht immer einer Meinung gewesen sei, hätten ihr seine Geradlinigkeit, sein Engagement und sein Fleiß immer Respekt abgerungen. Und: Aiwanger sei ein Meister der freien Rede gewesen. «Er war echt unvergleichbar und auch unverkennbar. Er war ein Gesicht Bayerns. Und wir werden ihn schmerzlich vermissen», sagte die Landtagspräsidentin.

Unterdessen nahm der Nachfolger Aiwangers als Abgeordneter, der Straubinger Gastronom Stephan Weckmann, erstmals an einer Landtagssitzung teil. Wer Aiwanger in dessen Spitzenämtern nachfolgt, ist dagegen noch offen.