Starkes Urlaubsquartal bei Sixt

Pullach (dpa/lby) - Sixt hat im Sommerquartal mit seinen Mietwagen gute Geschäfte gemacht und rechnet im Gesamtjahr mit mehr Umsatz als bisher. So dürfte 2026 ein Erlös von knapp 4,7 Milliarden herauskommen, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Pullach mitteilte. Bisher standen bis zu 4,6 Milliarden Euro im Plan des Managements. «Getragen wird das Ergebnis von der starken Nachfrage nach unseren Produkten, einer hohen Auslastung und einer Flotte, die wir bewusst knapp geplant haben», sagte Co-Chef Alexander Sixt laut Mitteilung.

Im für Autovermieter wichtigsten dritten Quartal mit dem Haupt-Urlaubszeitraum schnitt Sixt beim Erlös etwas besser ab als gemeinhin erwartet. Der Umsatz stieg um rund 12 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis kletterte um 9 Prozent auf 281,8 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb mit 197,4 Millionen Euro knapp 9 Prozent mehr Gewinn übrig.

Autovermieter will «Premium»-Strategie fortsetzen

Sixt setzt verstärkt auf teurere Autos insbesondere von europäischen Autobauern wie BMW, Mercedes-Benz, der VW-Tochter Audi oder auch generell aus dem VW-Konzern sowie von der Opel-Mutter Stellantis. Damit will Sixt höhere Preise erlösen als die Konkurrenz.

Zuletzt nahm aber die Debatte um die Erschwinglichkeit von Dingen des täglichen Lebens insbesondere auch in dem Sixt-Wachstumsmarkt USA zu. «Natürlich bewegen uns diese Dinge», sagte Finanzchef Franz Weinberger im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. «Wenn Menschen in den Urlaub fahren, sehen wir aber, dass sie ein Erlebnis wollen. Sie mieten unter Umständen kürzer, aber die wollen sich etwas gönnen.»