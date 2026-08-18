Tödlicher Auffahrunfall auf A7: Lastwagen prallt gegen Auto

Uffenheim (dpa) - Nach einem tödlichen Unfall kommt es zu einem kilometerlangen Stau auf der A7 in Richtung Ulm. Ein Lastwagenfahrer war bei Uffenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) auf ein Auto aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht der Kollision erlitt der 58 Jahre alte Autofahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 60-jährige Lastwagenfahrer erlitt den Angaben zufolge einen Schock und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei war der 58-Jährige mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Der Lastwagenfahrer habe dies mutmaßlich übersehen und sei auf den Wagen aufgefahren, so die Ermittler.

Hinter der Unfallstelle bildete sich ein kilometerlanger Stau. Laut den ADAC Verkehrsmeldungen standen am Vormittag die Autos auf einer Strecke von etwa acht Kilometern still. Autofahrer müssten demnach mit knapp einer Stunde zusätzlicher Fahrzeit rechnen.

Ein Polizeisprecher bat Autofahrer am Morgen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Autobahn war zwischenzeitlich in Richtung Süden komplett gesperrt. Die letzte freie Ausfahrt sei die Anschlussstelle Gollhofen. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Auch ein Gutachter war am Unfallort.