Leichenfund - 19-Jähriger soll Vater und Oma getötet haben

Geretsried (dpa/lby) - Nach dem Fund zweier Leichen im oberbayerischen Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ist Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen erlassen worden. Der junge Mann soll seinen 53 Jahre alten Vater und seine 73-jährige Großmutter getötet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Ermittler werfen dem Deutschen Totschlag vor.

Am Dienstag hatte die Polizei die zwei Leichen in der Wohnung gefunden. Zuvor war bei der Integrierten Leitstelle eine Meldung über eine verdächtige Wahrnehmung in dem Mehrfamilienhaus eingegangen. Eine Notärztin stellte bei beiden Menschen den Tod fest. Die Körper wiesen laut Polizei eindeutige Anzeichen auf massive Gewalteinwirkung auf.

Spurensicherung dauert an

Im Laufe des Tages ergab sich der Verdacht gegen den 19-Jährigen. Am Mittwoch erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl. Die Spurensicherung soll noch bis Donnerstag dauern. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Auch zum Motiv gibt es bislang keine Informationen.

Geretsried gehört noch zum Großraum München und liegt rund 40 Kilometer südlich von der bayerischen Landeshauptstadt. Mit rund 26.000 Einwohnern ist es die größte Stadt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.