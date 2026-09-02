Blindgänger in Neu-Ulm soll am Donnerstag entschärft werden

Neu-Ulm (dpa/lby) - Bei Sondierungsarbeiten in einem Naherholungsgebiet in Neu-Ulm ist eine 126 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll am Donnerstag (3. September) entschärft werden, wie die Stadt Neu-Ulm mitteilte. Dafür werde 500 Meter rund um den Fundort im Pfuhler Ried am östlichen Stadtrand eine Sperr- und Evakuierungszone eingerichtet.

Bundesstraße laut Stadt nicht betroffen - Bahnstrecke schon

Die Bundesstraße 10 ist von der Entschärfung nach Angaben auf der Stadt nicht betroffen. Die Bahnstrecke Ulm-Augsburg dagegen müsse gesperrt werden.

In dem Evakuierungsgebiet liegen vor allem Wiesen und Felder. Die Stadt appellierte an alle Bürgerinnen und Bürger, nicht zum Einsatzbereich zu kommen und das Gebiet während der Maßnahmen weiträumig zu meiden.

So soll die Entschärfung ablaufen

Die Evakuierung beginnt der Stadt zufolge am Donnerstag um 10.00 Uhr. Die eigentliche Entschärfung soll dann von 14.00 Uhr an erfolgen. Gegen 16.00 Uhr sollen die Maßnahmen beendet sein. Im Anschluss würden die Sperrungen wieder aufgehoben.