Mann in München angeschossen - Verdächtige flüchten

München (dpa/lby) - Ein Mann wurde in München angeschossen und dadurch schwer verletzt. Er wurde notoperiert und befinde sich derzeit außer Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Die mutmaßlichen Täter - zwei Männer - sollen nach dem Vorfall davongelaufen sein. Vorangegangen soll ein Streit zwischen den beiden und dem 33 Jahre alten Opfer sein. Der Grund dafür ist bislang unklar.

Der 33-Jährige selbst verständigte am späten Dienstagabend die Polizei, wie es weiter hieß. Mehrere Streifen machten sich daraufhin demnach auf den Weg zum mutmaßlichen Tatort im Norden der Stadt. Die anschließende Fahndung nach den flüchtigen Männern sei bisher ergebnislos geblieben.