Trampolinhalle nach Feuer teilweise einsturzgefährdet

Würzburg (dpa/lby) - Nach dem Brand einer Trampolinhalle in Würzburg ist das betroffene Gebäude nach Angaben der Polizei «teilweise einsturzgefährdet». Außerdem gehen die Beamten davon aus, dass das Feuer auf dem Dach des Gebäudes ausgebrochen ist. Die genaue Brandursache hingegen ist weiterhin unklar, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Unterfranken auf dpa-Anfrage mitteilte.

Löscharbeiten bis in die frühe Nacht

Wie hoch der Schaden ist, dazu konnte die Polizei noch keine genaueren Angaben machen. Nach ersten Schätzungen gehe der durch das Feuer entstandene Schaden aber «in die Millionenhöhe», hieß es. Gegen 1.00 Uhr in der Nacht seien die Löscharbeiten abgeschlossen worden.

Das Feuer an der Halle war am Dienstag gegen Abend ausgebrochen. Verletze gab es den Angaben zufolge keine. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs sei die Halle geöffnet, jedoch nicht übermäßig gut besucht gewesen. Auf dem Dach habe es Bauarbeiten gegeben. Ob diese mit dem Ausbruch des Feuers in Zusammenhang stehen, war der Polizei zufolge zunächst unklar.