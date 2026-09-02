Bub verklemmt Fuß im E-Bike - Hubschrauber muss kommen

Unterleinleiter (dpa/lby) - Ein 14 Jahre alter Bub hat sich bei einer unerlaubten Tandemfahrt mit einem Freund auf dem E-Bike schwer verletzt. Der Freund stand bei dem Unfall in der oberfränkischen Gemeinde Unterleinleiter (Kreis Forchheim) auf den Pedalen und lenkte, der 14-Jährige saß auf dem Sattel, wie die Polizeiinspektion Ebermannstadt mitteilte. Dabei sei er mit einem Fuß beziehungsweise Sprunggelenk zwischen Hinterrad und Rahmenstrebe geraten. Die beiden seien zwar nicht gestürzt, hätten aber weder weiterfahren noch den Fuß befreien können. Erst der Feuerwehr sei es gelungen, den Buben mit Hilfe eines Bolzenschneiders aus seiner Lage zu befreien. Er hatte sich laut Polizei schwer verletzt, so dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde.