Gefälschte Finanzanlage: Ehepaar verliert rund 100.000 Euro

Regensburg (dpa/lby) - Ein Ehepaar aus dem Landkreis Regensburg hat durch eine falsche Finanzanlagenwerbung rund 100.000 Euro verloren. Die Frau sah die Werbung auf ihrem Handy für eine vermeintlich lukrative Finanzanlage, wie die Polizei mitteilte. Sie hinterlegte demnach in einem Kontaktformular ihre persönlichen Daten. Daraufhin nahmen laut Polizei bislang unbekannte Täter Kontakt zu ihr auf. Sie überzeugten die Frau den Angaben zufolge davon, fast 100.000 Euro zu überweisen. Nach der Überweisung sei der Kontakt zu den angeblichen Anlageberatern abgebrochen. Auch der Link zu dem vermeintlichen Anlagekonto habe nicht mehr funktioniert. Die Kriminalpolizei hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen.