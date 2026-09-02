Explosion nahe Augsburgs Hauptbahnhof: Was wir wissen

Augsburg (dpa) - Nach einer Explosion in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs taucht zwischenzeitlich ein weiterer verdächtiger Gegenstand auf - ein Bombenverdacht bestätigt sich aber nicht. Ein Überblick darüber, was wir wissen - und was nicht.

Was wir wissen

Ort: Zu der Explosion kam es nach Polizeiangaben gegenüber dem Augsburger Hauptbahnhof in einem Gebäudedurchgang. Es handelt sich um einen größeren Gebäudekomplex, in dem mehrere Arztpraxen und eine Reihe von Läden untergebracht sind. Ein weiterer verdächtiger Gegenstand wurde später im Bahnhof selbst gefunden.

Zu der Explosion kam es nach Polizeiangaben gegenüber dem Augsburger Hauptbahnhof in einem Gebäudedurchgang. Es handelt sich um einen größeren Gebäudekomplex, in dem mehrere Arztpraxen und eine Reihe von Läden untergebracht sind. Ein weiterer verdächtiger Gegenstand wurde später im Bahnhof selbst gefunden. Zeitpunkt: Die Explosion ereignete sich in der Nacht gegen 3.15 Uhr. Mehrere Stunden später gab es am Morgen Bombenalarm im benachbarten Bahnhofsgebäude.

Die Explosion ereignete sich in der Nacht gegen 3.15 Uhr. Mehrere Stunden später gab es am Morgen Bombenalarm im benachbarten Bahnhofsgebäude. Was gefunden wurde: Die Polizei fand einige Stunden nach der Explosion eigenen Angaben zufolge einen zunächst verdächtigen Gegenstand im Bahnhof. Dieser stellte sich später als harmlos heraus. Ein Bombenverdacht bestätigte sich nicht.

Die Polizei fand einige Stunden nach der Explosion eigenen Angaben zufolge einen zunächst verdächtigen Gegenstand im Bahnhof. Dieser stellte sich später als harmlos heraus. Ein Bombenverdacht bestätigte sich nicht. Verletzte: Durch die Explosion erlitten nach Polizeiangaben eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger Knalltraumata und wurden leicht verletzt. Beide haben demnach die ukrainische Staatsbürgerschaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie als Passanten nur zufällig Opfer wurden.

Durch die Explosion erlitten nach Polizeiangaben eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger Knalltraumata und wurden leicht verletzt. Beide haben demnach die ukrainische Staatsbürgerschaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie als Passanten nur zufällig Opfer wurden. Was passierte vor Ort: Bombenexperten des Bayerischen Landeskriminalamtes sowie Sprengstoffspürhunde waren wegen der Explosion und wegen des anschließenden Bombenalarms im Hauptbahnhof stundenlang im Einsatz. Sie unterstützten vor Ort die Arbeit der Augsburger Kriminalpolizei.

Bombenexperten des Bayerischen Landeskriminalamtes sowie Sprengstoffspürhunde waren wegen der Explosion und wegen des anschließenden Bombenalarms im Hauptbahnhof stundenlang im Einsatz. Sie unterstützten vor Ort die Arbeit der Augsburger Kriminalpolizei. Bahnhofssperrung: Der Augsburger Hauptbahnhof wurde zwischenzeitlich vollständig abgesperrt, der Zugverkehr vorübergehend komplett eingestellt. Von der Sperrung waren mehr als eine Stunde lang der komplette Regional- und auch der ICE-Verkehr betroffen. Dann wurde der Bahnhof wieder freigegeben. Die Deutsche Bahn (DB) teilte aber mit, dass es zu Folgeverspätungen kommen könne. Auch kurzfristige Zugausfälle seien möglich.

Der Augsburger Hauptbahnhof wurde zwischenzeitlich vollständig abgesperrt, der Zugverkehr vorübergehend komplett eingestellt. Von der Sperrung waren mehr als eine Stunde lang der komplette Regional- und auch der ICE-Verkehr betroffen. Dann wurde der Bahnhof wieder freigegeben. Die Deutsche Bahn (DB) teilte aber mit, dass es zu Folgeverspätungen kommen könne. Auch kurzfristige Zugausfälle seien möglich. Weitere Sperrung: Das Umfeld der nächtlichen Explosion blieb weiter abgesperrt. «Die Straßensperren werden aufgrund der Tatortarbeit noch aufrechterhalten», sagte ein Polizeisprecher.

Das Umfeld der nächtlichen Explosion blieb weiter abgesperrt. «Die Straßensperren werden aufgrund der Tatortarbeit noch aufrechterhalten», sagte ein Polizeisprecher. Wer von der Bahnhofssperrung betroffen war: Augsburg ist ein Halt auf der vielbefahrenen Strecke zwischen München und Stuttgart. Im morgendlichen Berufsverkehr waren zahlreiche Reisende von der Sperrung betroffen. Zwischen Augsburg und München gibt es auch viele Berufspendler.

Augsburg ist ein Halt auf der vielbefahrenen Strecke zwischen München und Stuttgart. Im morgendlichen Berufsverkehr waren zahlreiche Reisende von der Sperrung betroffen. Zwischen Augsburg und München gibt es auch viele Berufspendler. Nahverkehr: Nach Angaben des Augsburger Verkehrsverbundes führte der Großeinsatz beim Hauptbahnhof auch zu erheblichen Beeinträchtigungen im Nahverkehr. Nachdem Linienbusse und Straßenbahnen die Haltestellen in Bahnhofnähe nicht anfahren konnten, wurden Ersatzbusse eingesetzt. Die regulären Busse wurden zu anderen Endhaltestellen umgeleitet. Auch nach der Entwarnung am Hauptbahnhof fahren einige Bus- und Tramlinien noch eingeschränkt.

Nach Angaben des Augsburger Verkehrsverbundes führte der Großeinsatz beim Hauptbahnhof auch zu erheblichen Beeinträchtigungen im Nahverkehr. Nachdem Linienbusse und Straßenbahnen die Haltestellen in Bahnhofnähe nicht anfahren konnten, wurden Ersatzbusse eingesetzt. Die regulären Busse wurden zu anderen Endhaltestellen umgeleitet. Auch nach der Entwarnung am Hauptbahnhof fahren einige Bus- und Tramlinien noch eingeschränkt. Weitere Schäden: Auch Fensterscheiben wurden durch die Explosion beschädigt.

Was wir nicht wissen