Mann bei Kranunfall lebensgefährlich verletzt

Burghaslach (dpa/lby) - Ein Mann ist bei einem Unfall mit einem Kran in Mittelfranken lebensgefährlich verletzt worden. Der 29-Jährige sei mit seinem Kopf zwischen einen Kranstützfuß und den Kran selbst geraten, als ein anderer Arbeiter dabei war, die Füße einzufahren, wie die Polizei mitteilte. Die anschließende Reanimation durch den Rettungsdienst sei erfolgreich gewesen. Wegen seines schweren Schädel-Hirn-Traumas bestehe laut Polizei allerdings akute Lebensgefahr.

Auf einem privaten Gelände bei Burghaslach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) war der Kran am Dienstag den Angaben zufolge im Einsatz. Der 51 Jahre alte Kranführer wollte die Stützfüße des Krans mittels Fernbedienung einfahren, als der 29-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen zum linken hinteren Fuß ging, wie es hieß. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 51-Jährige ihn dort nicht sehen können. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik.