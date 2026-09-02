Söder zeichnet Johannes B. Kerner mit «Blauem Panther» aus

München (dpa) - Der Moderator und Journalist Johannes B. Kerner bekommt in diesem Jahr bei der Verleihung der Medienauszeichnung «Blauer Panther» den Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten. «Ob Quiz, Talk oder natürlich Sport: Johannes B. Kerner kann einfach alles», sagte Markus Söder (CSU) zur Begründung. «Er ist unser Mr. TV und zu Recht der diesjährige Ehrenpreisträger.»

Mit Kerner werde eine prägende Persönlichkeit der deutschen Fernsehlandschaft ausgezeichnet, teilte die Staatskanzlei mit. Der 61 Jahre alte Moderator stehe für anspruchsvolle Unterhaltung und fundierte Sportberichterstattung - zuletzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko - sowie für Talkformate und gesellschaftlich relevante Sendungen.

Söder lobt Kerner

«Johannes B. Kerner ist beim Publikum gleichermaßen bekannt wie beliebt», betonte Söder. «Auch ich war schon vor mehr als 15 Jahren als Generalsekretär in seiner Talkshow zu Gast und schaue bis heute vor dem Fernseher immer wieder gerne rein. Besonders stark: seine Interviews und der Humor bei der diesjährigen Fußball-WM. Auch aus bestens geschulten Fußballstars, Trainern und Experten kitzelt er immer wieder etwas Neues heraus.»

Das Talkshow-Genre am späten Abend habe Kerner damals neu erfunden und die Sportberichterstattung mehr als einmal weiterentwickelt, sagte Söder. Kerner stehe dabei stets für Charme, Witz und journalistische Tiefe. «Er verbindet qualitativen Anspruch mit großem Respekt, persönlicher Wertschätzung und Menschlichkeit gegenüber seinen Gesprächspartnern. Bodenständig, sympathisch und immer cool: Das zeichnet ihn aus», lobte der bayerische Ministerpräsident.

Preisverleihung im Oktober

Söder überraschte Kerner mit der Zuerkennung des Preises während einer Aufzeichnung der ZDF-Sendung «Der Quiz-Champion»: Söder wurde, als bei einer fingierten, unklar formulierten Frage juristischer Rat nötig war, als vermeintlicher Notar zugeschaltet.

Die offizielle Preisverleihung soll am 21. Oktober in der BMW Welt in München stattfinden. Seit 2022 heißt die in vielen verschiedenen Kategorien vergebene Auszeichnung «Blauer Panther - TV & Streaming Award», vorher hieß sie Bayerischer Fernsehpreis.