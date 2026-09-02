Nach Streit im Gasthaus – rechtsradikale Parolen gerufen

Bayreuth (dpa/lby) - Ein Mann soll in Bayreuth rechtsradikale Parolen nach einem Streit in einem Gasthaus gerufen haben. Er und sein Kontrahent leisteten außerdem Widerstand gegen die gerufenen Beamten, wie die Polizei mitteilte. Die beiden 46-Jährigen weigerten sich, die Gegend um das Lokal zu verlassen.

Die Beamten nahmen die Streitenden fest und brachten sie für die Nacht in Polizeigewahrsam. Bei der Festnahme wurde ein Polizist leicht verletzt.

Schon zuvor rückten mehrere Streifen in die Bayreuther Innenstadt aus. Ein 41-Jähriger schrie demnach ebenfalls rechtsradikale Parolen und zeigte zudem den Hitlergruß. Auch ihn nahmen die Beamten in Gewahrsam. Der 41-Jährige soll außerdem einen Beamten beleidigt haben.