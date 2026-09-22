Lkw und Pkw kollidieren - war es Absicht?

Röhrnbach (dpa/lby) - Der Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Niederbayern hat die Polizei auf den Plan gerufen. «Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Lkw vorsätzlich auf die Gegenfahrbahn gelenkt wurde», teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Weitere Details konnte eine Sprecherin dazu nicht nennen.

Die beiden Fahrzeuge waren demzufolge am Morgen auf der B12 bei Röhrnbach (Landkreis Freyung-Grafenau) kollidiert, nachdem der 41-jährige Lkw-Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten war. Der 35-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei in Passau hat die Ermittlungen übernommen. Diese hat laut der Polizeisprecherin einen Gutachter hinzugezogen, um die Unfallursache zu klären. Außerdem sollen Zeugen vernommen werden.