Nachbar reagiert schnell – mutmaßlicher Betrüger gefasst

Deggendorf (dpa/lby) - Ein falscher Polizist soll eine 87-Jährige in Deggendorf beinahe um Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich gebracht haben. Dank eines aufmerksamen Nachbarn konnte die Polizei einen 21 Jahre alten Verdächtigen wenig später festnehmen und das Geld sicherstellen.

Die Seniorin hatte am Freitagvormittag einen Anruf von falschen Polizeibeamten erhalten. Ein Mann erschien anschließend bei ihr Zuhause und gab vor, ihren Tresor überprüfen zu wollen, wie die Polizei mitteilte. Dabei griff er nach dem darin liegenden Bargeld und lief aus dem Haus. Die 87-Jährige erkannte den Betrug und machte auf sich aufmerksam.

Ein Nachbar versuchte noch, den Mann einzuholen. Dieser stieg jedoch in ein Auto und fuhr davon. Der Nachbar gab der Polizei schnell eine Beschreibung des Fahrzeugs und dessen Kennzeichen durch. Eine Streife entdeckte den Wagen wenig später. Auf der Flucht kam das Auto von der Straße ab. Der Fahrer blieb bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen unverletzt und wurde festgenommen.

In dem Auto fanden die Beamten das mutmaßlich zuvor erbeutete Bargeld sowie mehrere Silbermünzen. Der 21-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.