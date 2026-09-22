Schwarzfahrer schlägt Lokführer ins Gesicht

Bruckberg (dpa/lby) - Ein 18-Jähriger soll am Bahnhof Bruckberg (Landkreis Landshut) einen Lokführer zweimal ins Gesicht geschlagen haben. Der 50-Jährige wurde verletzt und in einem Krankenhaus behandelt, wie die Bundespolizei mitteilte. Weil ein anderer Lokführer für ihn einspringen musste, hatte die Regionalbahn letztlich gut eine Stunde Verspätung.

Zuvor hatte eine Zugbegleiterin bemerkt, dass der 18-Jährige am Montag ohne gültigen Fahrschein in der Regionalbahn von Moosburg nach Landshut unterwegs war. Als der Lokführer ihr helfen wollte, den Mann am Bahnhof Bruckberg aus dem Zug zu bringen, soll der 18-Jährige zugeschlagen haben. Der Lokführer erlitt unter anderem eine Platzwunde und ein blaues Auge und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Der 18-Jährige lief zunächst davon und wurde wenig später in der Nähe des Bahnhofs von der Polizei festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Die Bundespolizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung.