Mann bietet «Taxi» an - Fahrt endet mit Schlägen und Tritten

Rosenheim (dpa/lby) - Ein Mann soll einem Betrunkenen in Rosenheim eine Taxifahrt in seinem Auto angeboten und für eine etwa zwei Kilometer lange Fahrt 50 Euro verlangt haben. Als der 28-Jährige nicht zahlen wollte, soll der Fahrer mit Fäusten auf ihn eingeschlagen und auf ihn eingetreten haben, wie die Polizei mitteilte.

Der 28-Jährige war demnach am frühen Morgen stark alkoholisiert in der Rosenheimer Innenstadt unterwegs, als der Unbekannte gefragt habe, ob er ein «Taxi» brauche. Nach zwei Kilometern wollte der Mann einen Halt, weil ihm übel gewesen sei. Nachdem er die verlangte Summe nicht bezahlen wollte, soll der Fahrer ihn zunächst mit den Fäusten geschlagen und am Straßenrand mit den Füßen auf ihn eingetreten haben.

Der 28-Jährige erlitt den Angaben zufolge Prellungen und Schürfwunden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen den Fahrer und sucht nach Zeugen.