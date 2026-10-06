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Mann greift Polizisten an und beißt zu
Nach einem Streit mit seiner Freundin greift ein 23-Jähriger in Rosenheim Polizisten an und beißt einen Beamten in den Oberarm. Die Polizei muss den Mann fesseln.
Rosenheim (dpa/lby) - Ein Mann hat in Rosenheim Polizisten angegriffen und einen Beamten gebissen. Der Mann sei derart aggressiv gewesen, dass die Einsatzkräfte ihn fesselten, teilte die Polizei mit. Anwohner riefen am Montagabend den Notruf wegen lauter Schreie aus einer Wohnung. Hintergrund der Schreie sei ersten Erkenntnissen zufolge ein Streit des 23 Jahre alten Mannes mit seiner Freundin gewesen.
Er habe anschließend versucht, einen Beamten die Treppe hinunterzuschubsen, und einem anderen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Dann habe er diesen Polizisten in den Oberarm gebissen. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab, daraufhin wurde ihm Blut abgenommen. Gegen den 23-Jährigen wird wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.