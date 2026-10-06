Mann greift Polizisten an und beißt zu

Rosenheim (dpa/lby) - Ein Mann hat in Rosenheim Polizisten angegriffen und einen Beamten gebissen. Der Mann sei derart aggressiv gewesen, dass die Einsatzkräfte ihn fesselten, teilte die Polizei mit. Anwohner riefen am Montagabend den Notruf wegen lauter Schreie aus einer Wohnung. Hintergrund der Schreie sei ersten Erkenntnissen zufolge ein Streit des 23 Jahre alten Mannes mit seiner Freundin gewesen.

Er habe anschließend versucht, einen Beamten die Treppe hinunterzuschubsen, und einem anderen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Dann habe er diesen Polizisten in den Oberarm gebissen. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab, daraufhin wurde ihm Blut abgenommen. Gegen den 23-Jährigen wird wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.