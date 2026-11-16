Mann nach mutmaßlichem Angriff mit einer Gabel in U-Haft

Nürnberg (dpa) - Ein 34-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er seine Partnerin in Nürnberg mit einer Gabel schwer verletzt haben soll. Dem Haftbefehl liegt nach Polizeiangaben der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung zugrunde.

Das Paar geriet am Sonntag in einer Wohnung im Stadtteil St. Peter aus noch ungeklärtem Grund in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der Mann mit einer Gabel auf die 33-Jährige eingestochen. Anschließend flüchtete er aus der Wohnung.

Die 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sie befinde sich nicht in einem akut lebensbedrohlichen Zustand, teilte die Polizei mit. Eine Streife des Unterstützungskommandos nahm den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Bereich des Aufseßplatzes fest.