Zwölf Stunden Zwangspause für Lastwagen mit Adventskränzen

Leupoldsgrün (dpa/lby) - Die Verkehrspolizei hat einem Lastwagenfahrer bei Leupoldsgrün (Landkreis Hof) für zwölf Stunden die Weiterfahrt untersagt. Der Sattelzug aus Polen war nach Polizeiangaben am Sonntag mit mehr als vier Tonnen Adventskränzen in Richtung Bamberg unterwegs.

Eine Streife stoppte den Lastwagen auf einem Parkplatz an der A9. Der 55 Jahre alte Fahrer konnte für die weihnachtliche Fracht keine Ausnahmegenehmigung vom Sonntagsfahrverbot vorzeigen. Die Polizei nahm eine Bußgeldanzeige gegen ihn auf.

Der Unternehmer in Polen könnte sich durch den Transport einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft haben. Die Polizei leitete deshalb ein Verfahren ein, um einen möglichen Gewinn abzuschöpfen.