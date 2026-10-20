Mann soll mehrere Mädchen sexuell belästigt haben

Sonthofen (dpa/lby) - Ein 68-Jähriger soll in der Fußgängerzone von Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) mehrere 14-jährige Mädchen sexuell belästigt und angefasst haben. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten deswegen alarmiert.

Als die Einsatzkräfte den Sachverhalt aufnehmen wollten, leistete der Mann den Angaben zufolge plötzlich Widerstand. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt. Die Beamten fesselten den 68-Jährigen und nahmen ihn in Gewahrsam. Im weiteren Verlauf soll der Mann die Polizisten wiederholt beleidigt haben. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.