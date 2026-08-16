Mann springt von Brücke vor Autos und stirbt

Bamberg (dpa/lby) - Bei einem Sprung von einer Brücke auf die Autobahn 73 bei Bamberg hat ein Mann tödliche Verletzungen erlitten. Der 40-Jährige sei am Samstagabend auf den linken Fahrstreifen gefallen, teilte die Polizei mit. Ein 52 Jahre alte Autofahrerin habe noch rechtzeitig vor dem Mann anhalten können, jedoch sei ein 47 Jahre alter weiterer Autofahrer auf den Wagen der Frau aufgefahren. Dadurch sei deren Auto auf den auf der Straße liegenden Mann geschoben und ein drittes Fahrzeug beschädigt worden.

In den drei Autos befanden sich nach Polizeiangaben insgesamt sieben Personen, die alle - teils schwer - verletzt in Krankenhäuser gebracht wurden.

Die Ermittlungen zum Hintergrund des Sprunges liefen, teilte ein Sprecher mit. Ob es sich um einen Suizid handelte, war zunächst unklar. Der Sachschaden belief sich auf insgesamt rund 100.000 Euro.