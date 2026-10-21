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Mann will Bus stoppen und gerät unter die Hinterreifen
Ein 64-Jähriger will in Regensburg einen abfahrenden Linienbus noch erreichen. Doch er stürzt und gerät unter das Fahrzeug - schwer verletzt muss ihn die Feuerwehr befreien.
Regensburg (dpa/lby) - Bei dem Versuch, einen abfahrenden Linienbus zu erreichen, ist ein 64-jähriger Mann in Regensburg überfahren worden. Der Mann wurde eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Der Mann versuchte laut Polizei am Dienstagnachmittag den Bus zum Anhalten zu bringen. Er lief neben dem Fahrzeug her und hämmerte mit den Fäusten gegen die Scheibe. Dabei soll er gestürzt und unter die Hinterreifen geraten sein. Die Feuerwehr konnte den Mann erst mit Hilfe eines Hebekissens befreien. Er wurde anschließend in eine Klinik gebracht.
Die Unfallstelle wurde gesperrt und ein Gutachter hinzugezogen, der die Unfallursache klären soll.