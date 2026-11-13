Massenschlägerei auf Bahnbaustelle: Mann mit Hammer verletzt

Wettstetten (dpa) - Nach einer Massenschlägerei mit rund 40 Beteiligten auf einer Baustelle an der Bahntrasse Nürnberg-Ingolstadt ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines Tötungsversuchs. Ein 42-jähriger Verdächtiger wurde nach dem Vorfall im oberbayerischen Wettstetten (Landkreis Eichstätt) festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ingolstadt mitteilten. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Mann bei der Auseinandersetzung einem 22-Jährigen mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und kam in ein Krankenhaus.

Zu dem Streit war es am Mittwoch zwischen den Mitarbeitern zweier Firmen bei Gleisarbeiten an der Bahnstrecke Ingolstadt-Nürnberg gekommen. Mehrere weitere Arbeiter wurden leicht verletzt. Die Hintergründe der Eskalation blieben zunächst unklar. Die rund 20 Jahre alte Schnelltrasse ist derzeit für eine umfassende Sanierung wochenlang gesperrt.