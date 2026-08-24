Mehr als 30 Taxis mit oranger Farbe beschmiert

Hof (dpa) - Mehr als 30 Taxis wurden in Hof mit oranger Farbe beschmiert. Die Unbekannten hinterließen an den Fahrzeugen in der Nacht von Freitag auf Samstag auch eine beißend riechende Flüssigkeit, wie die Polizei mitteilte. Die 33 Fahrzeuge gehörten demnach alle zu demselben Taxiunternehmen und standen überwiegend in einer Straße. Durch die Reinigungskosten und den Verdienstausfall rechnen die Ermittler mit einem Schaden im hohen sechsstelligen Bereich.

Die Polizei sicherte Spuren an den Autos. Bislang gebe es aber noch keine Hinweise auf die Täter. Ermittelt werde nun wegen Sachbeschädigung, so die Polizei. Die Ermittler suchen nach Zeugen.