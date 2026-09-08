Mehr Sport in Bayerns Schulen

München (dpa/lby) - An Bayerns Schulen soll es in Zukunft mehr Sportunterricht geben. Ab dem Schuljahr 27/28 solle eine dritte Sportstunde ab der ersten Klasse eingeführt werden, «also ein zusätzliches Sportangebot in der Schule», sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Zudem gebe es Überlegungen, ob man in der Grundschule in den Zeugnissen neben sportlichen Erfolgen auch Schwimmabzeichen vermerke. Damit könne ein Signal für das Schwimmen gesetzt werden.

In Bayerns Grundschulen werden derzeit pro Woche zwei Stunden Basissportunterricht für die Jahrgangsstufe eins und jeweils drei Stunden für die Klassen zwei bis vier erteilt. Zusätzlich zum regulären Sportunterricht gibt es an den staatlichen Grundschulen täglich eine verpflichtende Bewegungs-Halbestunde, die in den Unterricht oder den Ganztag integriert wird.

In der Mittelschule erhalten die Schülerinnen und Schüler in den Stufen fünf und sechs jeweils drei Sportstunden pro Woche, in den Stufen sieben bis zehn gibt es durchschnittlich zwei Sportstunden pro Woche. An Gymnasien werden pro Woche je nach Jahrgangsstufe ebenfalls zwei bis drei Sportstunden unterrichtet, hinzu kommen zusätzliche Angebote.