Merz: Aigner gibt unserer Gesellschaft ein Gesicht

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit Blick auf die Kandidatur von Ilse Aigner (CSU) für das höchste Staatsamt ihren beruflichen Hintergrund im Handwerk herausgestellt. «Wir werden mit Ilse Aigner auch erstmalig jemand sehen, der das Amt der Bundespräsidentin bekleidet, die eine handwerklich-technische Ausbildung absolviert hat und die Berufspraxis im Handwerk kennt», sagte der CDU-Chef nach Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin.

«Gerade in Zeiten, in denen sich viele Menschen in unserem Land in ihrer Lebensrealität nicht mehr gesehen und verstanden fühlen, ist das ein wichtiges Zeichen», sagte Merz. Der CDU-Vorstand hatte die Präsidentin des bayerischen Landtags, die gelernte Elektrotechnikerin ist, als Kandidatin nominiert

Merz fügte hinzu: «Unsere Gesellschaft braucht ein Gesicht. Ilse Aigner gibt ihr dieses Gesicht. Denn erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wird mit ihr eine Frau das höchste Staatsamt bekleiden. Ein Satz, der im Jahr 2026 so historisch wie selbstverständlich anmutet. Es ist aus meiner Sicht höchste Zeit, dass erstmals eine Frau dieses höchste Amt innehat.»