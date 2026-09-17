Mildes und sonniges Volksfestwetter zum Wiesnstart

München (dpa/lby) - Sonne, milde Temperaturen und lockere Wolken: Zum Wiesnstart am Samstag stehen die Zeichen in Bayern auf optimalem Volksfestwetter. Nach wechselhaften Tagen wird es nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes am ersten Oktoberfesttag meist sonnig und mit bis zu 24 Grad spätsommerlich warm.

Donnerstag Sonne und Wolken

Zuvor bleibt es allerdings noch unbeständig. Am Donnerstag wechseln sich in Bayern Sonne und Quellwolken ab. In der südlichen Oberpfalz gibt es anfangs noch dichtere Wolken und letzten Regen, im Süden Bayerns südöstlich des Inns ebenfalls letzte Tropfen. Sonst bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 23 Grad. Dazu weht meist mäßiger Südwestwind.

Freitag mehr Wolken und etwas Regen

Am Freitag überwiegen die Wolken. In Franken fällt zeitweise sogar etwas Regen, der sich allmählich nach Südosten ausbreitet. Auch in Südbayern gibt es mehr Wolken als Sonne, dort bleibt es meist trocken. Die Temperaturen erreichen 17 bis 21 Grad. In der Nacht zum Samstag lockert die Bewölkung auf, örtlich bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 5 Grad.

Samstag freundlich zum Wiesnstart

Zum Wiesnstart am Samstag zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite. Abseits von anfänglichem Nebel ist es meist sonnig, teils ziehen lockere Quellwolken durch. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad. Auch in den Alpen wird es freundlich: In 2000 Metern werden etwa 10 Grad erreicht, auf der Zugspitze bis zu 4 Grad. Späte Wiesnbummler, die nach dem Volksfest weiter um die Häuser ziehen wollen, können den Schirm daheim lassen: In der Nacht zum Sonntag bleibt es zunächst trocken.