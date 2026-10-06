Mit Vollgas im Rückwärtsgang - Auto schleift Mann auf Straße

Grafenau (dpa/lby) - Ein 78-Jähriger hat in seinem Wagen die Pedale verwechselt und deshalb mit dem Auto einen Mechaniker auf die Straße geschleift. Laut der Polizei erlitt der 62-Jährige bei dem Unfall im niederbayerischen Grafenau mehrere Prellungen.

Der 78 Jahre alte Fahrer wollte seinen Wagen vom Mechaniker reparieren lassen. Der 62-Jährige lehnte sich dabei durchs Fenster in den Wagen. Als der Fahrer bemerkte, dass er bei seinem Auto mit Automatikgetriebe versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt hatte, versuchte er, auf die Bremse zu treten. Hier verwechselte er aber Gas- und Bremspedal.

Das Auto fuhr laut Polizei mit Vollgas im Rückwärtsgang aus der Einfahrt des Anwesens, über eine Straße und kam an einer Hecke zum Stehen. Der Mechaniker wurde mitgeschleift und auf die Straße geschleudert. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus.