Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß auf Bundesstraße

Pfarrkirchen (dpa/lby) - Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) gestorben. Ein weiterer Motorradfahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ein 71 Jahre alter Autofahrer wollte demnach nach links in einen Waldweg abbiegen. Dabei stieß sein Wagen mit den beiden entgegenkommenden Motorradfahrern zusammen. Der 55-Jährige wurde tödlich verletzt, sein 65 Jahre alter Begleiter erlitt schwere Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Landshut beauftragte einen Gutachter mit der Klärung des Unfallhergangs. Die Bundesstraße war während des Einsatzes komplett gesperrt.